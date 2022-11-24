В США обеспокоились полетами китайских дронов над Вашингтоном
Белый дом обеспокоен полетам дронов над Вашингтоном, сообщает Politico.
В последние месяцы над столицей США были замечены сотни дронов китайской компании DJI. Устройства китайского производителя созданы для развлечения и имеют «геозащиту», которая ограничивает полеты над нежелательными зонами. Однако пользователи техники могут преодолевать встроенные ограничения.
Как сообщила вице-президент центра исследований Stimson Рэйчел Стол, дроны могут использоваться для «безобидного сбора информации».
Напомним, в России могут начать активное строительство дома с терминалами для посадки беспилотников. Летательные аппараты будут использовать для доставки грузов к месту жительства граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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