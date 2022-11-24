В США обеспокоились полетами китайских дронов над Вашингтоном

Белый дом обеспокоен полетам дронов над Вашингтоном, сообщает Politico.

СМИ: в Норвегии предъявили обвинение сыну экс-главы РЖД Якунина за использование дрона

В последние месяцы над столицей США были замечены сотни дронов китайской компании DJI. Устройства китайского производителя созданы для развлечения и имеют «геозащиту», которая ограничивает полеты над нежелательными зонами. Однако пользователи техники могут преодолевать встроенные ограничения.

Как сообщила вице-президент центра исследований Stimson Рэйчел Стол, дроны могут использоваться для «безобидного сбора информации».

Напомним, в России могут начать активное строительство дома с терминалами для посадки беспилотников. Летательные аппараты будут использовать для доставки грузов к месту жительства граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:СШАВашингтонДроны
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры