В США обеспокоились полетами китайских дронов над Вашингтоном

В последние месяцы над столицей США были замечены сотни дронов китайской компании DJI. Устройства китайского производителя созданы для развлечения и имеют «геозащиту», которая ограничивает полеты над нежелательными зонами. Однако пользователи техники могут преодолевать встроенные ограничения.

Как сообщила вице-президент центра исследований Stimson Рэйчел Стол, дроны могут использоваться для «безобидного сбора информации».

Напомним, в России могут начать активное строительство дома с терминалами для посадки беспилотников. Летательные аппараты будут использовать для доставки грузов к месту жительства граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

