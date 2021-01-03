Норвежская компания DNV GL из-за санкций отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»
Эксперты норвежской компании Det Norske Veritas (DNV) GL прекратили работу по сертификации газопровода «Северный поток — 2», которая является необходимым условием для его запуска. Об сообщает РБК со ссылкой на заявление DNV GL.
Причиной решения европейской компании стали американские санкции.
«Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — указано в заявлении DNV.
Санкции США, которые начали действовать с 1 января, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации «Северного потока-2». Чтобы выйти из проекта, им предоставляют 30 дней. В противном случае к таким организациям применяют ограничительные меры, сообщают «Известия».
По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, для сертификации газопровода следует привлечь российскую компанию.
«Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать», - заявил он «Комсомольской правде».
Накануне сенат США преодолел президентское вето и одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+24 150 / сут.
Умерли
58 506+504 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+19 847 / сут.
- Собянин заявил об открытии записи на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
- Норвежская компания DNV GL из-за санкций отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»
- Будут отставки. Названа главная политическая интрига России в 2021 году
- Известный ученый предупредил о новой опасной болезни
- Освобожденные в Ливии россияне прибыли домой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru