Норвежская компания DNV GL из-за санкций отказалась сертифицировать «Северный поток — 2»

Причиной решения европейской компании стали американские санкции.

«Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки по проверке проекта», — указано в заявлении DNV.

Санкции США, которые начали действовать с 1 января, запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации «Северного потока-2». Чтобы выйти из проекта, им предоставляют 30 дней. В противном случае к таким организациям применяют ограничительные меры, сообщают «Известия».

По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, для сертификации газопровода следует привлечь российскую компанию.

«Потому что со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать», - заявил он «Комсомольской правде».

Накануне сенат США преодолел президентское вето и одобрил оборонный бюджет на 2021 финансовый год, который предусматривает санкции в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

