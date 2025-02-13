Норвегия выделила $62 млн на закупку дронов для ВСУ

Правительство Норвегии объявило о выделении $62 млн, которые будут направлены на закупку боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Минобороны королевства Торе Сандвик, сообщает пресс-служба военного ведомства.

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Министр подчеркнул, что, тем самым, Осло присоединяется к международной коалиции по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины, которую создали в ноябре 2024 года Великобритания и Латвия.

«Для нас естественно вступление в созданную коалицию по дронам», - отметил Сандвик.

Ранее первые французские истребители Mirage прибыли на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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