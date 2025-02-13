Норвегия выделила $62 млн на закупку дронов для ВСУ

Министр подчеркнул, что, тем самым, Осло присоединяется к международной коалиции по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины, которую создали в ноябре 2024 года Великобритания и Латвия.

«Для нас естественно вступление в созданную коалицию по дронам», - отметил Сандвик.

Ранее первые французские истребители Mirage прибыли на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



