Норвегия выделила $62 млн на закупку дронов для ВСУ
Правительство Норвегии объявило о выделении $62 млн, которые будут направлены на закупку боевых дронов для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Минобороны королевства Торе Сандвик, сообщает пресс-служба военного ведомства.
Министр подчеркнул, что, тем самым, Осло присоединяется к международной коалиции по разработке и закупке БПЛА для нужд Украины, которую создали в ноябре 2024 года Великобритания и Латвия.
«Для нас естественно вступление в созданную коалицию по дронам», - отметил Сандвик.
Ранее первые французские истребители Mirage прибыли на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru