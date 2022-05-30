Норвегия переименовала Белоруссию

МИД Норвегии заявил, что в этой стране изменено название Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Раньше эта страна называлась по-норвежски Hviterussland. Это название складывалось из слов «белый» и «Россия».

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Отныне страна будет называться Belarus.

По словам премьера Норвегии Йонаса Гара Стере, название изменено в связи с солидарностью с белорусским «демократическим движением».

В начале апреля Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц».

Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал это решение «абсолютно бессмысленным» и противоречащим здравому смыслу.

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ФОТО: pxhere.com
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