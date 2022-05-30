Норвегия переименовала Белоруссию
МИД Норвегии заявил, что в этой стране изменено название Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Раньше эта страна называлась по-норвежски Hviterussland. Это название складывалось из слов «белый» и «Россия».
Отныне страна будет называться Belarus.
По словам премьера Норвегии Йонаса Гара Стере, название изменено в связи с солидарностью с белорусским «демократическим движением».
В начале апреля Лондонская национальная галерея переименовала картину Эдгара Дега «Русские танцовщицы» в «Украинских танцовщиц».
Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой назвал это решение «абсолютно бессмысленным» и противоречащим здравому смыслу.
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