Норвегию включили в список недружественных иностранных государств

Правительство России включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении дипломатических и консульских представительств РФ за границей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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«Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — пояснили в правительстве.

Дипведомства Норвегии смогут заключать трудовые договоры не более чем с 27 сотрудниками, пишет Ura.ru.

В марте прошлого года Норвегию внесли в список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении РФ, компаний и граждан страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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