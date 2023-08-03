Норвегию включили в список недружественных иностранных государств
Правительство России включило Норвегию в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении дипломатических и консульских представительств РФ за границей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России», — пояснили в правительстве.
Дипведомства Норвегии смогут заключать трудовые договоры не более чем с 27 сотрудниками, пишет Ura.ru.
В марте прошлого года Норвегию внесли в список стран, которые совершают «недружественные действия» в отношении РФ, компаний и граждан страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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