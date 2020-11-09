НКР: ВС Азербайджана приблизились к Степанакерту

Вооружённые силы Азербайджана подступают к Степанакерту, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом написал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь отметил, что войска противника находятся на подступах к Степанакерту, и само существование столицы непризнанной республики под угрозой.

Кроме того, Погосян призвал использовать все возможности для создания надёжной обороны в городе и на других направлениях фронта, «чтобы Шуши снова был нашим, а Арцах сохранился».

Ранее Ваграм Погосян сообщил, что вооружённые силы НКР потеряли контроль над Шуши, вторым по величине городом непризнанной республики.

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, НКР заявила об обстреле мирного населения. Стороны конфликта заключили несколько соглашений о гуманитарном перемирии, однако боевые действия на территории конфликта продолжаются.

