Нилов заявил, что вопрос об исключении Фургала из ЛДПР не обсуждается

Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего совета политической организации Ярослав Нилов заявил, что партия намерена и дальше оказывать поддержку экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает РИА Новости.

Фургалу стало стыдно за решение присяжных

Он отметил, что вопрос об исключении бывшего чиновника из партии не обсуждается.

«Напомню... основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил про прошение о помиловании, есть законом установленная процедура. Поэтому вопрос об исключении из партии в настоящий момент никем не инициируется и не обсуждается», - подчеркнул Нилов.

Парламентарий добавил, что приговор Фургалу ещё не вступил в законную силу, и адвокаты наверняка будут его обжаловать.

Ранее присяжные признали Фургала виновным по всем трём эпизодам организации преступлений. Адвокат Борис Кожемякин указал на множественные процессуальные нарушения, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Ярослав НиловПриговорЛДПРСергей Фургал
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