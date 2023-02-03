Нилов заявил, что вопрос об исключении Фургала из ЛДПР не обсуждается
Заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме, член высшего совета политической организации Ярослав Нилов заявил, что партия намерена и дальше оказывать поддержку экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что вопрос об исключении бывшего чиновника из партии не обсуждается.
«Напомню... основатель ЛДПР Владимир Жириновский неоднократно говорил про прошение о помиловании, есть законом установленная процедура. Поэтому вопрос об исключении из партии в настоящий момент никем не инициируется и не обсуждается», - подчеркнул Нилов.
Парламентарий добавил, что приговор Фургалу ещё не вступил в законную силу, и адвокаты наверняка будут его обжаловать.
Ранее присяжные признали Фургала виновным по всем трём эпизодам организации преступлений. Адвокат Борис Кожемякин указал на множественные процессуальные нарушения, сообщает RT.
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