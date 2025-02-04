Николаев ответил Зюганову на критику переименования площади в Якутске

Глава Якутии Айсен Николаев назвал высказывания лидера КПРФ Геннадия Зюганова о переименовании площади в Якутске «хамскими». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Зюганов ранее раскритиковал решение назвать часть площади Ленина в Якутске площадью Республики, сравнив действия местных властей с политикой «нацистов, польских коллаборантов и бандеровцев».