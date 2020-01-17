«Никогда не хулиганил»: одноклассники премьера Мишустина рассказали о его детстве

Одноклассница Мишустина Елена Терехова говорит, что в школьные годы он был очень коммуникабельным, живым и улыбчивы, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». «Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии – Мишустин. Думаю, уважали», - поделилась воспоминаниями Терехова.

Бывший ученик лобненской школы №7 Виталий Смеян рассказал, что Мишустин отлично играл на гитаре и никогда не хулиганил – не вступал в мальчишечьи конфликты.

Будучи главой ФНС, Мишустин часто приезжал в Лобню. Экс-глава города Николай Гречишников описал его как очень простого в общении человека с «мозгом точных наук».

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра после отставки правительства Дмитрия Медведева. На утверждение кандидатуры в Госдуме и назначение нового главы правительства ушли одни сутки.

