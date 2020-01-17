«Никогда не хулиганил»: одноклассники премьера Мишустина рассказали о его детстве
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин был способным учеником, ему особенно хорошо давались алгебра, физика и геометрия. Об этом рассказали одноклассники Мишустина по школе №7 в Лобне: в этот город его семья переехала из Москвы в 1980-е годы, когда отец будущего главы правительства получил должность в аэропорту «Шереметьево».
Одноклассница Мишустина Елена Терехова говорит, что в школьные годы он был очень коммуникабельным, живым и улыбчивы, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». «Прозвища у Михаила не было. Но его все почему-то звали по фамилии – Мишустин. Думаю, уважали», - поделилась воспоминаниями Терехова.
Бывший ученик лобненской школы №7 Виталий Смеян рассказал, что Мишустин отлично играл на гитаре и никогда не хулиганил – не вступал в мальчишечьи конфликты.
Будучи главой ФНС, Мишустин часто приезжал в Лобню. Экс-глава города Николай Гречишников описал его как очень простого в общении человека с «мозгом точных наук».
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра после отставки правительства Дмитрия Медведева. На утверждение кандидатуры в Госдуме и назначение нового главы правительства ушли одни сутки.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Личная встреча Мишустина и Медведева длилась больше часа
- Царев уличил Киев в затягивании выборов на Донбассе
- Политолог: В Петербурге под Госсовет строится отдельное здание
- Лавров пошутил о возможности своего переназначения
- Поэт подтвердил авторство музыки Мишустина к песне Лепса