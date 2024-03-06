Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США
Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, сообщает РИА Новости.
По её словам, наступило время, когда следует приостановить её кампанию. Таким образом основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии стал Дональд Трамп.
«Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», - указала политик.
Также Хейли, которая была последним конкурентом экс-президента, пожелала ему всего хорошего, но не стала призывать своих сторонников голосовать за него.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в победе экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru