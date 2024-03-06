Никки Хейли объявила о выходе из президентской гонки в США

По её словам, наступило время, когда следует приостановить её кампанию. Таким образом основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии стал Дональд Трамп.

«Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю», - указала политик.

Также Хейли, которая была последним конкурентом экс-президента, пожелала ему всего хорошего, но не стала призывать своих сторонников голосовать за него.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заинтересован в победе экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

