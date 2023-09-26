«Без криминала»: Минченко объяснил откровения Дерипаски об «авторитарной» России

Политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что миллиардер не пытается «заигрывать», когда в интервью британскому изданию намекает на «авторитарность» России. 

Миллиардер Олег Дерипаска не пытается «заигрывать с Британией», когда намекает на «авторитарность» России, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. По его словам, бизнесмен находится под санкциями дольше, чем любой другой представитель крупного бизнеса, он просто говорит то, что думает.

Накануне Дерипаска дал интервью британской Financial Times, в котором заявил, что санкции - это инструмент XIX века, отметив, что они совсем неэффективны в современных реалиях. Он заявил, что Запад допустил серьезную ошибку, думая, что сможет использовать механизм санкций «для давления на автократические режимы». Какие страны он имеет в виду, предприниматель не уточнил.

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«Какое заигрывание с Британией? Дерипаска у нас под санкциями дольше, чем кто-либо из крупного бизнеса. Он попал под санкции еще до 24 февраля. Я думаю, что Олег Владимирович как человек, который склонен к откровенности, просто сказал, что думает. Он считает, что режим в России авторитарный, такое его мнение, видимо. Многие с ним согласны, это их взгляды. Почему бы не давать интервью британскому изданию? У нас Путин регулярно дает интервью британским, американским СМИ, в чем проблема? Я не вижу здесь никакого криминала, скрытого смысла», - отметил Минченко.

Олег Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года. Он пытался оспорить их в суде, но иск отклонили. Под санкции Евросоюза и Британии он попал в 2022 году, как и многие богаты россияне, уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:ВеликобританияМиллиардерыОлег Дерипаска

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