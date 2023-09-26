«Без криминала»: Минченко объяснил откровения Дерипаски об «авторитарной» России

Миллиардер Олег Дерипаска не пытается «заигрывать с Британией», когда намекает на «авторитарность» России, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. По его словам, бизнесмен находится под санкциями дольше, чем любой другой представитель крупного бизнеса, он просто говорит то, что думает.

Накануне Дерипаска дал интервью британской Financial Times, в котором заявил, что санкции - это инструмент XIX века, отметив, что они совсем неэффективны в современных реалиях. Он заявил, что Запад допустил серьезную ошибку, думая, что сможет использовать механизм санкций «для давления на автократические режимы». Какие страны он имеет в виду, предприниматель не уточнил.