«Никаких иллюзий»: Эрдоган не решится на войну с Израилем после «резких» заявлений
Антон Мардасов и Тогрул Исмаил рассказали НСН, что Эрдогану нужны популистские заявления для политических очков внутри страны и на международной арене.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не собирается воевать с Израилем, поэтому не будет напрямую вмешиваться в конфликт в регионе, заявил эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов в разговоре с НСН. Резкую риторику турецкого президента он объяснил желанием сохранить роль защитника на мировой арене.
Турция может войти в Израиль так же, как в свое время сделала это в Нагорном Карабахе и Ливии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Мардасов назвал подобную риторику популистской.
«Это заявление Эрдогана адресовано и внешней, и внутренней аудитории. В Турции сейчас довольно сильно обострилась политическая борьба после результатов муниципальных выборов. Достаточно скромные успехи правящей партии в ряде ключевых районов приводят к тому, что начинается разыгрываться популистская карта. Этот популизм проявляется и во взаимоотношениях с Израилем, США и так далее. Сценарий войны Турции и Израиля нереален, это популизм», - объяснил он.
По его словам, Эрдоган показывает, что реагирует на ситуацию, при этом в регионе никто не строит иллюзий по поводу возможностей страны, которая завязла в экономическом кризисе.
«Эрдоган показывает, что реагирует на ситуацию, Турция по-прежнему претендует на роль защитника мусульман, хотя у многих уже прошли иллюзии по поводу возможностей Турции. В стране сейчас сложная экономическая ситуация. «Хезбола» открыла фронт для сдерживания Израиля, обострение может продолжаться. Стороны действуют в определенном коридоре красных линий, которые начинают переступать. Это чревато вступлением в активную стадию конфронтации. В Ливии сейчас турецкие войска присутствуют, чтобы контролировать определенную территорию. Но сейчас это не в том формате, как было несколько лет назад в активный период боев в регионе. В Карабахе военного присутствия Турции сейчас нет», - рассказал собеседник НСН.
С ним согласился турецкий политолог Тогрул Исмаил, который пояснил, что Эрдоган не собирается нападать на Израиль даже в случае эскалации в Ливане.
«Эрдоган говорит о том, что у нас есть такое право. Но для этого мы должны быть очень сильными. Это не говорит о конкретном вмешательстве, хоть заявление и резкое. Он не говорит, что Турция готовится войти в Израиль. Да, Турция будет давить на Израиль, но говорить о том, что Турция военным образом вмешается в это, слишком резко. Турция всегда исходит из международного права. Эти заявления предупредительные. Если Израиль войдет в Ливан, это уже начало другой военной ситуации в регионе, что усложнит процессы в регионе. Сценарий очень сложный, напряженность нагнетается, а США открыто поддерживают Израиль и всю эту бесчеловечность», - подытожил он.
В Ливане абсолютно спокойная обстановка, местные жители не эвакуируются, в стране не верят в наступление Израиля, которого от эскалации отговаривают Вашингтон, местное население и своя же армия, заявила ранее «Радиоточке НСН» журналист, востоковед, гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева, которая сейчас находится в Ливане.
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