«Никаких иллюзий»: Эрдоган не решится на войну с Израилем после «резких» заявлений

«Это заявление Эрдогана адресовано и внешней, и внутренней аудитории. В Турции сейчас довольно сильно обострилась политическая борьба после результатов муниципальных выборов. Достаточно скромные успехи правящей партии в ряде ключевых районов приводят к тому, что начинается разыгрываться популистская карта. Этот популизм проявляется и во взаимоотношениях с Израилем, США и так далее. Сценарий войны Турции и Израиля нереален, это популизм», - объяснил он.

По его словам, Эрдоган показывает, что реагирует на ситуацию, при этом в регионе никто не строит иллюзий по поводу возможностей страны, которая завязла в экономическом кризисе.

«Эрдоган показывает, что реагирует на ситуацию, Турция по-прежнему претендует на роль защитника мусульман, хотя у многих уже прошли иллюзии по поводу возможностей Турции. В стране сейчас сложная экономическая ситуация. «Хезбола» открыла фронт для сдерживания Израиля, обострение может продолжаться. Стороны действуют в определенном коридоре красных линий, которые начинают переступать. Это чревато вступлением в активную стадию конфронтации. В Ливии сейчас турецкие войска присутствуют, чтобы контролировать определенную территорию. Но сейчас это не в том формате, как было несколько лет назад в активный период боев в регионе. В Карабахе военного присутствия Турции сейчас нет», - рассказал собеседник НСН.

С ним согласился турецкий политолог Тогрул Исмаил, который пояснил, что Эрдоган не собирается нападать на Израиль даже в случае эскалации в Ливане.

«Эрдоган говорит о том, что у нас есть такое право. Но для этого мы должны быть очень сильными. Это не говорит о конкретном вмешательстве, хоть заявление и резкое. Он не говорит, что Турция готовится войти в Израиль. Да, Турция будет давить на Израиль, но говорить о том, что Турция военным образом вмешается в это, слишком резко. Турция всегда исходит из международного права. Эти заявления предупредительные. Если Израиль войдет в Ливан, это уже начало другой военной ситуации в регионе, что усложнит процессы в регионе. Сценарий очень сложный, напряженность нагнетается, а США открыто поддерживают Израиль и всю эту бесчеловечность», - подытожил он.

В Ливане абсолютно спокойная обстановка, местные жители не эвакуируются, в стране не верят в наступление Израиля, которого от эскалации отговаривают Вашингтон, местное население и своя же армия, заявила ранее «Радиоточке НСН» журналист, востоковед, гид на Ближнем Востоке Анхар Кочнева, которая сейчас находится в Ливане.