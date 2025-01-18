Нигерия присоединилась к БРИКС как государство-партнер

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщили в МИД Бразилии.

Власти южноамериканского государства в рамках своего временного председательства в БРИКС объявили «об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы».

«Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — указали в МИД.

Нигерия стала девятым государством-партнером объединения. Этот статус уже получили Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан.

Между тем Индонезия стала полноправным членом БРИКС.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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