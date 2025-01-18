Нигерия присоединилась к БРИКС как государство-партнер
Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщили в МИД Бразилии.
Власти южноамериканского государства в рамках своего временного председательства в БРИКС объявили «об официальном приеме Нигерии в качестве страны-партнера группы».
«Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», — указали в МИД.
Нигерия стала девятым государством-партнером объединения. Этот статус уже получили Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан.
Между тем Индонезия стала полноправным членом БРИКС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru