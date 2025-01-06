Индонезия стала полноправным членом БРИКС
Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Об этом заявило правительство Бразилии, которой с 1 января 2025 года перешло председательство в группе.
В сообщении бразильского МИД говорится, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров БРИКС на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года.
«Обладая самым большим населением и крупнейшей экономикой в Юго-Восточной Азии, Индонезия разделяет с другими членами группы поддержку реформы институтов глобального управления», - отмечается в заявлении.
Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп пригрозил в социальной сети Truth Social странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов при отказе от доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru