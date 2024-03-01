Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности
Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщает телеканал RTL Nieuws.
Свои подписи под документом поставили глава правительства королевства Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский. Церемония подписания прошла в Харькове.
Соглашение рассчитано сроком до 10 лет и содержит разделы, в которых Нидерланды обязуются оказывать военную помощь Украине, а также укреплять её оборонный потенциал и кибербезопасность.
«Договор призван улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО», — заявили в аппарате голландского премьер-министра.
Ранее Украина и Дания подписали соглашение о безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru