Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности

Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности, сообщает телеканал RTL Nieuws.

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Свои подписи под документом поставили глава правительства королевства Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский. Церемония подписания прошла в Харькове.

Соглашение рассчитано сроком до 10 лет и содержит разделы, в которых Нидерланды обязуются оказывать военную помощь Украине, а также укреплять её оборонный потенциал и кибербезопасность.

«Договор призван улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО», — заявили в аппарате голландского премьер-министра.

Ранее Украина и Дания подписали соглашение о безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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