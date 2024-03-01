Нидерланды заключили с Украиной соглашение по безопасности

Свои подписи под документом поставили глава правительства королевства Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский. Церемония подписания прошла в Харькове.

Соглашение рассчитано сроком до 10 лет и содержит разделы, в которых Нидерланды обязуются оказывать военную помощь Украине, а также укреплять её оборонный потенциал и кибербезопасность.

«Договор призван улучшить сотрудничество между украинской армией и НАТО», — заявили в аппарате голландского премьер-министра.

Ранее Украина и Дания подписали соглашение о безопасности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

