Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд на военные расходы

При этом, по его словам, €4 миллиарда уже получены Украиной, а €6 с лишним миллиардов будут расходованы в ближайшие месяцы.

В начале октября Брекелманс заявил, что Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16 американского производства. Сколько из них было передано Киеву, не уточняется.

Ранее стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

