Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд на военные расходы
Правительство Нидерландов выделило Украине порядка €10,4 миллиарда на военные нужды, сообщил глава оборонного ведомства королевства Рубен Брекелманс в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).
При этом, по его словам, €4 миллиарда уже получены Украиной, а €6 с лишним миллиардов будут расходованы в ближайшие месяцы.
В начале октября Брекелманс заявил, что Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16 американского производства. Сколько из них было передано Киеву, не уточняется.
Ранее стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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