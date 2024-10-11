Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд на военные расходы

Правительство Нидерландов выделило Украине порядка €10,4 миллиарда на военные нужды, сообщил глава оборонного ведомства королевства Рубен Брекелманс в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ).

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При этом, по его словам, €4 миллиарда уже получены Украиной, а €6 с лишним миллиардов будут расходованы в ближайшие месяцы.

В начале октября Брекелманс заявил, что Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16 американского производства. Сколько из них было передано Киеву, не уточняется.

Ранее стало известно, что Нидерланды поставили Украине первую партию истребителей F-16, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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