Нидерланды решили не расследовать причастность Украины к крушению MH17
Нидерланды решили, что не будут расследовать обстоятельства неполного закрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ Голландии.
По мнению экспертов, украинские власти, как и российские диспетчеры не могли получить уведомление об угрозах для полетов гражданских самолетов над Донбассом. Эти выводы содержатся в докладе Фонда безопасности полетов. В нем изучены 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов, выводы описаны на 176 листах, отмечает Газета.ru.
В Амстердаме считают, что, таким образом, недостаточно оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства.
Напомним, малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».
В декабре прошлого года сообщалось, что дело о крушении MH17 планируют рассматривать по существу в июне 2021 года.
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