Нидерланды решили не расследовать причастность Украины к крушению MH17

Нидерланды решили, что не будут расследовать обстоятельства неполного закрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ Голландии.

Джабаров резко ответил международным следователям MH17 о нарушении суверенитета РФ

По мнению экспертов, украинские власти, как и российские диспетчеры не могли получить уведомление об угрозах для полетов гражданских самолетов над Донбассом. Эти выводы содержатся в докладе Фонда безопасности полетов. В нем изучены 34 случая крушения гражданских самолетов над зонами конфликтов, выводы описаны на 176 листах, отмечает Газета.ru.

В Амстердаме считают, что, таким образом, недостаточно оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства.

Напомним, малайзийский самолёт «Боинг-777», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года близ Донецка. Расследованием инцидента занимается совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Там уверены, что рейс MH17 был сбит ракетой, которая состояла на вооружении российской 53-ей зенитной ракетной бригады, дислоцированной в районе Курска. В Минобороны РФ в ответ заявили, что российские военные не причастны к крушению «Боинга».

В декабре прошлого года сообщалось, что дело о крушении MH17 планируют рассматривать по существу в июне 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СудСледствиеНидерландыУкраинаКатастрофа БоингаМалайзийский Боинг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры