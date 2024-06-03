Нидерланды разрешат Киеву использовать F-16 для ударов по территории России
Нидерланды позволят Украине использовать свои истребители F-16 для нанесения ударов по «военным целям» в России. Об этом заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в интервью европейскому изданию Politico.
Нидерланды планируют передать Киеву 24 самолета.
«Мы применяем... принцип, который мы применяли в случае других поставленных возможностей... как только мы передаем [вооружения] Украине, она может сама ими распоряжаться», — указала Оллонгрен.
Министр отметила, что Нидерланды просят партнеров «соблюдать международное право и право на самооборону» и применять самолеты для атак на военные цели.
Между тем Бельгия пообещала поставить Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru