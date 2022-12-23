Нидерланды направят Украине €2,5 млрд в 2023 году
Нидерланды на правят на Украину €2,5 млрд в 2023 году на военную технику и восстановительные работы, сообщает агентство EFE.
Как отмечается, указанная сумма уже зарезервирована правительством королевства.
«Нидерланды продолжат оказывать помощь Украине: военную, гуманитарную и дипломатическую», - написал в соцсетях премьер-министр страны Марк Рютте.
По его словам, оказание помощи Киеву будет проходить в координации с другими странами для увеличения эффективности поставок для украинской армии.
Ранее американский сенат одобрил проект бюджета почти на $1,7 трлн с пакетом помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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