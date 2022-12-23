Нидерланды направят Украине €2,5 млрд в 2023 году

По его словам, оказание помощи Киеву будет проходить в координации с другими странами для увеличения эффективности поставок для украинской армии.

Ранее американский сенат одобрил проект бюджета почти на $1,7 трлн с пакетом помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

