Нидерланды направят Украине €2,5 млрд в 2023 году

Нидерланды на правят на Украину €2,5 млрд в 2023 году на военную технику и восстановительные работы, сообщает агентство EFE.

Как отмечается, указанная сумма уже зарезервирована правительством королевства.

«Нидерланды продолжат оказывать помощь Украине: военную, гуманитарную и дипломатическую», - написал в соцсетях премьер-министр страны Марк Рютте.

В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы

По его словам, оказание помощи Киеву будет проходить в координации с другими странами для увеличения эффективности поставок для украинской армии.

Ранее американский сенат одобрил проект бюджета почти на $1,7 трлн с пакетом помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВооружениеПомощьУкраинаНидерланды
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