Нидерланды напомнили Киеву свое условие не атаковать гражданские объекты в РФ

Украина не должна наносить удары с помощью истребителей F-16 по гражданским объектам на российской территории, заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс, сообщает РИА Новости.

Украина получила F-16 c системами раннего предупреждения о ракетном нападении

«Такие условия мы поставили», - подчеркнул министр.

По его словам, Киеву предоставлено право наносить удары с помощью F-16 исключительно по военным объектам в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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