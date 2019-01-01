Ни за какие деньги! Лукашенко отказался рвать с Россией
Белоруссия «ни за какие деньги» не намерена разрывать отношения с Россией. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. При этом белорусский лидер уточнил, что одновременно Минск не собирается портить отношения с Европой и США.
Как отмечает Ura.ru, ранее на встрече с секретарем Союзного государства Григорием Рапотой белорусский лидер констатировал, что Россия и Белоруссия пока останутся независимыми государствами, поскольку отсутствует необходимость в их объединении.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко также выступил с инициативой подготовить стратегию по интеграции к 20-летию Союзного договора. Эта дата будет отмечаться в декабре 2019 года.
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