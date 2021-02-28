NI: Москва не пойдет на «унижения» времен Горбачев в диалоге с Западом

Политолог считает, что Москва, желая смягчить санкции или отменить их, тем не менее, не пойдет на уступки в отношениях с Западом.

«Не стоит ожидать, что это смягчение произойдет без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным», — цитируют эксперта «Известия».

Саймс напомнил, что Россия – «это единственное государство, способное физически уничтожить Соединенные Штаты», которое считает, что США прикладывают много усилий для ослабления международных позиций и внутренней стабильности России. Только желание конструктивного диалог сдерживает Москву от вызова Вашингтону в создавшихся условиях, пишет Газета.ru

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США планируют ввести новые санкции в отношении России «в течение недель» в «ответ» на кибератаку, вмешательство в выборы, а также возможные вознаграждения за убийство солдат США в Афганистане. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

Ранее 27 февраля первый президент СССР Михаил Горбачев рекомендовал российскому лидеру Владимиру Путину вступить в активный переговорный процесс с его американским коллегой Джо Байденом и главами европейских держав.

