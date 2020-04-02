«Независимый общественный мониторинг» считает процедуру принятия поправок в Конституцию безупречной

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила доклад, который посвящен правовым и организационным аспектам процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ. Группа его авторов – во главе с членом Общественной палаты Александром Бродом – полагает, что претензии к конституционному процессу возникают, в частности, из желания «солидаризироваться с зарубежными противниками укрепления суверенитета российского государства».

Авторы доклада отмечают, что процедура внесения поправок в основной закон полностью согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций.

Также они подчёркивают, что в отличие от референдума, являющегося самодостаточной процедурой, общероссийское голосование является «составной часть многоступенчатого механизма утверждения поправок, наряду с одобрением Федеральным Собранием, региональными парламентами и правовым заключением Конституционного Суда».

По мнению авторов, общероссийское голосование в его нынешней, утвержденной форме «приобретает характер права "вето" и занимает промежуточное место между одобрением парламентариями и референдумом».