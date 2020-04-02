«Независимый общественный мониторинг» считает процедуру принятия поправок в Конституцию безупречной
Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» представила доклад, который посвящен правовым и организационным аспектам процедуры голосования по поправкам в Конституцию РФ. Группа его авторов – во главе с членом Общественной палаты Александром Бродом – полагает, что претензии к конституционному процессу возникают, в частности, из желания «солидаризироваться с зарубежными противниками укрепления суверенитета российского государства».
Авторы доклада отмечают, что процедура внесения поправок в основной закон полностью согласуется с международной практикой и соответствует рекомендациям межгосударственных организаций.
Также они подчёркивают, что в отличие от референдума, являющегося самодостаточной процедурой, общероссийское голосование является «составной часть многоступенчатого механизма утверждения поправок, наряду с одобрением Федеральным Собранием, региональными парламентами и правовым заключением Конституционного Суда».
По мнению авторов, общероссийское голосование в его нынешней, утвержденной форме «приобретает характер права "вето" и занимает промежуточное место между одобрением парламентариями и референдумом».
Между тем, российские власти предварительно наметили новые даты голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на близкие к Кремлю источники.
По данным РБК, новыми датами могут стать 27 мая или 3 июня. Источники подчеркнули, что это только ориентировочные даты в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Изнaчaльно предполaгaлось, что общероссийское голосовaние по поправкам к Конституции состоится в среду, 22 aпреля. Соответствующее распоряжение было подписано президентом Владимиром Путиным. Однaко из-зa неблaгоприятной эпидемиологической ситуaции влaсти пришли к выводу о нецелесообрaзности его проведения в aпреле.
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