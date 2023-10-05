Канцлер ФРГ Шольц пообещал направить Украине ещё один ракетный комплекс Patriot

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал направить Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot, на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщает Die Zeit.

В Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине

«Это то, что нужно сейчас больше всего», - отметил глава правительства ФРГ.

По его словам, ракетный комплекс потребуется Киеву для предстоящих зимних месяцев.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ПВОУкраинаГерманияШольц

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