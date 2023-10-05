Канцлер ФРГ Шольц пообещал направить Украине ещё один ракетный комплекс Patriot
5 октября 202321:18
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал направить Украине еще один зенитный ракетный комплекс Patriot, на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, сообщает Die Zeit.
«Это то, что нужно сейчас больше всего», - отметил глава правительства ФРГ.
По его словам, ракетный комплекс потребуется Киеву для предстоящих зимних месяцев.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru