Канцлер ФРГ Шольц пообещал направить Украине ещё один ракетный комплекс Patriot

«Это то, что нужно сейчас больше всего», - отметил глава правительства ФРГ.

По его словам, ракетный комплекс потребуется Киеву для предстоящих зимних месяцев.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ФРГ поставляла Украине неработающую технику, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

