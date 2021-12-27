«Невозможно». Лавров оценил идею вступления России в НАТО

По его словам, это объясняется нежеланием западных стран иметь сопоставимых по влиянию соперников.

«Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене», - подчеркнул министр.

Ранее Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России и провоцирует возникновение военных рисков в Европе, сообщает RT.