Путин призвал всерьез относиться к планам США заполучить Гренландию
Президент России Владимир Путин заявил, что планы США по присоединению Гренландии следует воспринимать всерьез. Он подчеркнул, что эти обсуждения далеко не являются эксцентричными заявлениями американской администрации.
На пленарном заседании международного арктического форума «Арктика — территория диалога» Путин привел исторические примеры попыток США присоединить Гренландию. В частности, он напомнил, что такие идеи возникли еще в 1860-х годах, когда США рассматривали возможность аннексии Гренландии и Исландии. В 1867 году Америка приобрела Аляску за 7,2 миллиона долларов, что тогда вызвало насмешки, а саму Аляску называли «садом белых медведей». Однако идеи о Гренландии не нашли тогда поддержки.
По словам Путина, в 1910 году была подготовлена сделка между США, Германией и Данией по обмену территориями, но она не состоялась. Во время Второй мировой войны США разместили на Гренландии военные базы для защиты острова от Германии и позднее предложили Дании выкупить его.
Президент отметил, что США продолжат продвигать свои интересы в Арктике, в том числе геостратегические и экономические. Хотя вопрос о Гренландии не затрагивает интересы России напрямую, Путин выразил обеспокоенность по поводу роста военного присутствия НАТО в регионе и его возможных последствий для стабильности, передает «Радиоточка НСН».
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