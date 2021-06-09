«Невиданная подлость»: Захарова раскритиковала призыв Тихановской ввести санкции против Белоруссии

Призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционера Светланы Тихановской к санкциям против основных белорусских предприятий — «невиданная подлость», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее Тихановская, выступая в американском Конгрессе, призвала ввести санкции против ведущих предприятий Белоруссии.

«Как же можно просить прицельно бить по людям, по своим же гражданам, которые годами, десятилетиями создавали внутренний продукт?! Или американские санкции против белорусских предприятий уже готовы и нужен был тот, кто от имени и по поручению озвучит "многочисленные просьбы трудящихся о повышении цен на основные товары"?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

На минувшей неделе США возобновили санкции против девяти белорусских предприятий: Белорусского нефтяного торгового дома, «Белнефтехима» и его филиала в США Belneftekhim USA Inc, предприятий «Белшина», «Гродно Азот», «Завод Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно». Вашингтон ввел ограничения из-за «продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая (инцидента с самолетом Ryanair — прим. НСН)».

