Нетаньяху заявил, что Иран отправил в Израиль вооруженный беспилотник
Два дня назад израильские военные перехватили дрон на границе с Иорданией, который оказался вооруженным беспилотником Ирана и был отправлен на территорию Израиля из Ирака или Сирии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
Ранее израильские военные сообщили, что сбили беспилотник, который приближался к границе на северо-востоке страны в районе Эмек-ха-Мааянот.
Ранее сообщалось, что около 80 ракет и минометных снарядов были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля с 19 часов среды до 7 часов утра четверга.
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