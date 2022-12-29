Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в третий раз

Кнессет Израиля утвердил правительство во главе с Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил ТАСС.

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Отмечается, что в рамках электронного голосования 63 депутата из 120 заявили о доверии новому правительству страны. Подчеркивается, что Нетаньяху уже приведен к присяге в качестве премьера. Таким образом Нетаньяху стал израильским премьер-министром в третий раз.

Ранее посол Израиля во Франции Яэль Герман заявила о решении уйти в отставку из-за формирования в стране нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ИзраильПремьер-министр
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