Нетаньяху созвал глав силовых ведомств на оперативное совещание

В совещании участвуют министр обороны Израиля, начальник штаба Армии обороны страны, главы службы безопасности и Совета национальной безопасности Израиля, а также разведки «Моссад», пишет Газета.ru.

Напомним, 10 мая произошло обострение ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа. По данным на утро 16 мая, из сектора Газа по израильской территории произведено 2,9 тысячи ракетных пусков, 1150 из них перехвачены.

Палестинская сторона заявляет, что жертвами конфликта стали более 100 человек, израильская – о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Сообщается, что в Израиле пострадали более 500 жителей.

