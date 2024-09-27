Нетаньяху сократит визит в США и вернется в Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сократил визит в США. Об этом советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

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«Премьер-министр... решил сократить свой визит в США и вылетает обратно в Израиль», — написал он в Telegram.

Нетаньяху 26 сентября прибыл в Нью-Йорк, на следующий день политик выступил на Генеральной ассамблее ООН. Планировалось, что премьер Израиля пробудет в США до вечера 28 сентября.

Между тем израильские ВВС ударили по центральному военному штабу ливанского движения «Хезболлах» в Бейруте. После атаки в Тель-Авиве открыли все общественные бомбоубежища.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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