Нетаньяху сократит визит в США и вернется в Израиль

«Премьер-министр... решил сократить свой визит в США и вылетает обратно в Израиль», — написал он в Telegram.

Нетаньяху 26 сентября прибыл в Нью-Йорк, на следующий день политик выступил на Генеральной ассамблее ООН. Планировалось, что премьер Израиля пробудет в США до вечера 28 сентября.

Между тем израильские ВВС ударили по центральному военному штабу ливанского движения «Хезболлах» в Бейруте. После атаки в Тель-Авиве открыли все общественные бомбоубежища.

