Нетаньяху пригласили выступить перед обеими палатами американского Конгресса

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пригласили выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо спикера палаты представителей Майка Джонсона.

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«Мы присоединяемся к Государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в свете того, что [палестинское движение] ХАМАС продолжает удерживать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность», — отмечается в обращении к Нетаньяху.

В связи с этим обе палаты Конгресса пригласили политика на заседание.

Как сообщает газета The Hill со ссылкой на источник, выступление Нетаньяху состоится «в ближайшие восемь недель» или после августовских каникул законодателей.

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ФОТО: РИА Новости
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