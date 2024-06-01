Нетаньяху пригласили выступить перед обеими палатами американского Конгресса

«Мы присоединяемся к Государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в свете того, что [палестинское движение] ХАМАС продолжает удерживать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность», — отмечается в обращении к Нетаньяху.

В связи с этим обе палаты Конгресса пригласили политика на заседание.

Как сообщает газета The Hill со ссылкой на источник, выступление Нетаньяху состоится «в ближайшие восемь недель» или после августовских каникул законодателей.

