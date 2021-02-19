Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие по возвращению израильтянки из Сирии
Президент РФ Владимир Путин помог вернуть гражданку Израиля на родину из Сирии после просьбы главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля написал в Twitter, что благодарит российского президента за содействие по возвращению израильских граждан домой.
Речь идет об израильтянке, которая пересекла границу Израиля и Сирии несколько недель назад и позже была задержана сирийскими военными. По возвращении в Израиль ее допросят сотрудники Службы общей безопасности.
Отмечается, что Израиль в качестве жеста доброй воли в ответ на возвращение своей гражданки «вернул в Сирию двух пастухов», а также сократил тюремный срок Нахаль аль-Макта, которая была задержана во время сопротивления армии Израиля на Голанских высотах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие по возвращению израильтянки из Сирии
- Врач Мясников рассказал, кому полезен кофе
- Президент Киргизии выступил за сохранение официального статуса русского языка
- Правительство Израиля продлило ограничения на въезд и выезд из страны до 6 марта
- СМИ: США не будут вводить санкции против компаний ФРГ из-за «Северного потока — 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru