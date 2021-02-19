Нетаньяху поблагодарил Путина за содействие по возвращению израильтянки из Сирии

Президент РФ Владимир Путин помог вернуть гражданку Израиля на родину из Сирии после просьбы главы израильского кабмина Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля написал в Twitter, что благодарит российского президента за содействие по возвращению израильских граждан домой.

Речь идет об израильтянке, которая пересекла границу Израиля и Сирии несколько недель назад и позже была задержана сирийскими военными. По возвращении в Израиль ее допросят сотрудники Службы общей безопасности.

Нетаньяху обсудил с Путиным Иран, Сирию и коронавирус

Отмечается, что Израиль в качестве жеста доброй воли в ответ на возвращение своей гражданки «вернул в Сирию двух пастухов», а также сократил тюремный срок Нахаль аль-Макта, которая была задержана во время сопротивления армии Израиля на Голанских высотах.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СирияПутинНетаньяху
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры