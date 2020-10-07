Нетаньяху обсудил с Путиным Иран, Сирию и коронавирус

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным тему Ирана, Сирии и пандемию коронавируса.

Нетаньяху написал пост на своей странице в Facebook, что поводом для звонка стал день рождения российского президента. Лидеры двух стран подтвердили свою решимость содействовать друг другу в борьбе с коронавирусом.

«Продолжаем укреплять важные и хорошие отношения между нами», - подчеркнул премьер Израиля.

В последний раз о пандемии и Сирии премьер-министр Израиля и президент России общались 24 августа.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Владимир ПутинНетаньяху
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