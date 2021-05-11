Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра.

Востоковед назвал настоящую причину конфликта в Израиле

Накануне МИД Израиля призвал международное сообщество осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и поддержать право на самооборону. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запустили более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжались и во вторник утром.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, кому может быть выгодна эскалация конфликта в регионе.

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ТЕГИ:НетаньяхуСектор ГазаИзраиль
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