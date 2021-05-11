Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа. Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра.
Накануне МИД Израиля призвал международное сообщество осудить ракетные обстрелы гражданского населения страны и поддержать право на самооборону. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запустили более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Обстрелы продолжались и во вторник утром.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, кому может быть выгодна эскалация конфликта в регионе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 115 / сут.
Умерли
114 тыс.+329 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 009 / сут.
- Российским школам и детсадам рекомендовано усилить меры безопасности
- Нетаньяху объявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа
- В Совфеде предложили повысить возраст владения оружием до 21 года
- Генпрокуратура Украины заподозрила двух депутатов Верховной рады в госзимене
- Ученик распылил перцовый баллончик в школе Астраханской области
- Украинского политика Виктора Медведчука обвинили в госизмене
- Германия планирует снять ряд коронавирусных ограничений 19 мая
- Вызвавшая силовиков вахтёрша казанской школы получит награду
- Пять человек стали жертвами ДТП с микроавтобусом в Курганской области
- Российские и британские физики создали квантовый симулятор турбулентности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru