Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой заговора
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал выдвинутые против него обвинения в коррупции. Об этом сообщает Интерфакс.
"Сегодня мы стали свидетелями попытки заговора против премьера", - приводит его слова агентство.
Нетаньяху подчеркнул, что обвинения выдвинуты в «наиболее сложное с политической точки зрения» время. Напомним, ранее израильский генпрокурор Авихай Мандельблит обвинил Нетаньяху во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.
В конце октября сообщалось, что дипломатические представительства Израиля закрываются по всем миру в связи с забастовкой, объявленной рабочим комитетом МИД и Минобороны страны. Как заявляют протестующие, это стало единственной возможностью выразить несогласие с решением Минфина сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всей планете.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Сербия назвала поимку российского шпиона в стране серьезной проблемой
- The Telegraph: Китай и РФ стремятся покорить космос в борьбе против Запада
- Путин вручил награды погибших атомщиков под Северодвинском их близким
- Самолет с рейсом Екатеринбург-Москва экстренно сел в Казани
- Москвичам рассказали о наступлении неклассической зимы