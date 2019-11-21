Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой заговора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал выдвинутые против него обвинения в коррупции. Об этом сообщает Интерфакс.

"Сегодня мы стали свидетелями попытки заговора против премьера", - приводит его слова агентство.

Нетаньяху подчеркнул, что обвинения выдвинуты в «наиболее сложное с политической точки зрения» время. Напомним, ранее израильский генпрокурор Авихай Мандельблит обвинил Нетаньяху во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

В конце октября сообщалось, что дипломатические представительства Израиля закрываются по всем миру в связи с забастовкой, объявленной рабочим комитетом МИД и Минобороны страны. Как заявляют протестующие, это стало единственной возможностью выразить несогласие с решением Минфина сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всей планете.



