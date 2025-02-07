Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС «будут изгнаны»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить военные действия в секторе Газа, если лидеры ХАМАС откажутся от власти и «отправятся в изгнание», сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
По данным Axios, об этом Нетаньяху заявил во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Он отметил, что не видит возможностей для реализации послевоенного плана по развитию сектора Газа, пока ХАМАС находится у власти.
Ранее Нетаньяху поддержал идею Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие государства. В частности, лидер США пообещал избавится от разрушенных зданий и заявил о желании создать там «ближневосточную ривьеру», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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