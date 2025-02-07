Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС «будут изгнаны»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить военные действия в секторе Газа, если лидеры ХАМАС откажутся от власти и «отправятся в изгнание», сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным Axios, об этом Нетаньяху заявил во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.