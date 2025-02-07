Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС «будут изгнаны»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить военные действия в секторе Газа, если лидеры ХАМАС откажутся от власти и «отправятся в изгнание», сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По данным Axios, об этом Нетаньяху заявил во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы»

Он отметил, что не видит возможностей для реализации послевоенного плана по развитию сектора Газа, пока ХАМАС находится у власти.

Ранее Нетаньяху поддержал идею Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие государства. В частности, лидер США пообещал избавится от разрушенных зданий и заявил о желании создать там «ближневосточную ривьеру», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры