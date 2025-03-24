«Грозит уголовка!»: Новую операцию в Газе назвали попыткой Нетаньяху сохранить власть

Новая военная операция в секторе Газа – это лишь попытка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удержаться у власти и защититься от обвинений его причастности к событиям 7 октября 2023 года. Об этом в беседе с НСН заявил израильский политолог Саймон Ципис.

Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе. Об этом сообщила со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Также палестинское движение ХАМАС сообщило об убийстве Члена политбюро ХАМАС Исмаила Бархума в результате израильского удара по больнице Насер в Хан-Юнисе. Ципис заявил, что под эгидой новой операции в Газе Нетаньяху «пытается доказать свою правду».