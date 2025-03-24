«Грозит уголовка!»: Новую операцию в Газе назвали попыткой Нетаньяху сохранить власть
Все военно-тактические цели Израиля в секторе Газа уже были достигнуты за эти полтора года, никаких причин начинать новую операцию нет, заявил НСН Саймон Ципис.
Новая военная операция в секторе Газа – это лишь попытка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху удержаться у власти и защититься от обвинений его причастности к событиям 7 октября 2023 года. Об этом в беседе с НСН заявил израильский политолог Саймон Ципис.
Израиль готовит масштабную наземную операцию в Газе. Об этом сообщила со ссылкой на источники The Wall Street Journal. Также палестинское движение ХАМАС сообщило об убийстве Члена политбюро ХАМАС Исмаила Бархума в результате израильского удара по больнице Насер в Хан-Юнисе. Ципис заявил, что под эгидой новой операции в Газе Нетаньяху «пытается доказать свою правду».
«У наземной операции в секторе Газа нет никакой тактическо-оперативной цели. Это всего лишь способ Нетаньяху удержаться у власти, поскольку сейчас в Израиле глубокий внутриполитический кризис, связанный с расследованием событий 7 октября 2023 года и связей Нетаньяху с Катаром, спонсировавшим группировку ХАМАС. На протяжении более 20 лет Нетаньяху знал, что ХАМАС финансировался Катаром. Это грозит премьеру возбуждением серьезного уголовного дела по статье "предательство". Левый лагерь упрекает его в том, что по его вине произошло массовое убийство израильтян 7 октября 2023 года. И сейчас он пытается доказать свою правоту возобновлением военных действий в секторе Газа против ХАМАС. После полутора лет нахождения там вооруженных сил Израиля нет никаких тактических целей, которые не были бы достигнуты», - рассказал он.
Боевики палестинского движения ХАМАС напали на территорию Израиля 7 октября 2023 года, после чего ЦАХАЛ (армия Израиля) начал военную операцию в секторе Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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