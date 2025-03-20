Армия Израиля начала наземную операцию в Рафахе на юге Газы

Израильские военные начали наземную операцию в районе города Рафах на юге сектора Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным ведомства, действия разворачиваются в квартале Шабура, где уничтожены несколько объектов, которые армия квалифицировала как террористические. Одновременно продолжаются операции в северной и центральной частях анклава, отметили в ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ объявили о расширении зоны контртеррористической операции

Помимо этого, израильские подразделения, как утверждается, провели зачистку в одном из объектов на севере Газы, ранее известном как «турецкий госпиталь». В армии заявили, что в последние месяцы это здание использовалось группировкой ХАМАС в качестве командного центра, отмечает RT.

Также, по информации военных, израильская авиация за последние часы нанесла серию ударов по позициям и объектам, которые армия отнесла к инфраструктуре боевиков по всему сектору, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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