Армия Израиля начала наземную операцию в Рафахе на юге Газы
Израильские военные начали наземную операцию в районе города Рафах на юге сектора Газа, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По данным ведомства, действия разворачиваются в квартале Шабура, где уничтожены несколько объектов, которые армия квалифицировала как террористические. Одновременно продолжаются операции в северной и центральной частях анклава, отметили в ЦАХАЛ.
Помимо этого, израильские подразделения, как утверждается, провели зачистку в одном из объектов на севере Газы, ранее известном как «турецкий госпиталь». В армии заявили, что в последние месяцы это здание использовалось группировкой ХАМАС в качестве командного центра, отмечает RT.
Также, по информации военных, израильская авиация за последние часы нанесла серию ударов по позициям и объектам, которые армия отнесла к инфраструктуре боевиков по всему сектору, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Двукратный олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
- Бывший министр спорта рассказал, как выборы главы МОК скажутся на России
- Армия Израиля начала наземную операцию в Рафахе на юге Газы
- Правительство определило порядок выплат ветеранам к 80-летию Победы
- МИД России не будет участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии
- СМИ: Швеция готовит элитные войска для противостояния России в Арктике
- Россия пригласит США на встречу по вопросам безопасности в Москве
- В выборах президента Румынии примут участие 11 кандидатов
- Прокуратура запросила 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»
- Путин поздравил Ковентри с избранием главой Международного олимпийского комитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru