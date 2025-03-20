Армия Израиля начала наземную операцию в Рафахе на юге Газы

Помимо этого, израильские подразделения, как утверждается, провели зачистку в одном из объектов на севере Газы, ранее известном как «турецкий госпиталь». В армии заявили, что в последние месяцы это здание использовалось группировкой ХАМАС в качестве командного центра, отмечает RT.

Также, по информации военных, израильская авиация за последние часы нанесла серию ударов по позициям и объектам, которые армия отнесла к инфраструктуре боевиков по всему сектору, передает «Радиоточка НСН».

