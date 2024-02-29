«Несут бред просто какой-то»: Путин об обвинениях России в нападении на Европу
Россия не намерена нападать на Европу, подобные заявления – бред. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.
«Запад продолжает лгать, теперь заявляет, что якобы Россия собирается напасть на Европу, ну это бред же», - сказал он, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
По мнению президента, на Западе не воспринимают происходящее на Украине, полагая, что это «какие-то мультики», поскольку представителей Евросоюза ослепляет русофобия.
В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru