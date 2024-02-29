«Несут бред просто какой-то»: Путин об обвинениях России в нападении на Европу

«Запад продолжает лгать, теперь заявляет, что якобы Россия собирается напасть на Европу, ну это бред же», - сказал он, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию.

По мнению президента, на Западе не воспринимают происходящее на Украине, полагая, что это «какие-то мультики», поскольку представителей Евросоюза ослепляет русофобия.

В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, напоминает «Радиоточка НСН».



