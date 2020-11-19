Нэнси Пелоси останется на посту спикера Палаты представителей Конгресса

Члены Демократической партии США, занимающие большинство в Палате представителей Конгресса, проголосовали, чтобы ее спикер, 80-летняя Нэнси Пелоси осталась на своем посту еще на два года. Об этом пишет издание DW.

Пост спикера Палаты представителей Конгресса является третьей по значимости должностью в США после президента и вице-президента. Нэнси Пелоси занимает эту должность с января 2019 года.

На закрытом заседании переизбранный спикер заявила, что одним из наивысших приоритетов для нее в текущий момент – реформа правоохранительных органов, которую начали обсуждать после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, что вызвало волну протестов движения Black Lives Matter по всей стране.

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В Палату представителей входит 435 конгрессменов. Официально должность Пелоси будет утверждена в январе 2021 года, когда члены Республиканской партии предложат свою кандидатуру на пост спикера. Ожидается, что Пелоси победит в любом случае, так как голоса республиканцев в Палате представителей окажутся в меньшинстве.

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