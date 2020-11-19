Нэнси Пелоси останется на посту спикера Палаты представителей Конгресса

Члены Демократической партии США, занимающие большинство в Палате представителей Конгресса, проголосовали, чтобы ее спикер, 80-летняя Нэнси Пелоси осталась на своем посту еще на два года. Об этом пишет издание DW.

Пост спикера Палаты представителей Конгресса является третьей по значимости должностью в США после президента и вице-президента. Нэнси Пелоси занимает эту должность с января 2019 года.

На закрытом заседании переизбранный спикер заявила, что одним из наивысших приоритетов для нее в текущий момент – реформа правоохранительных органов, которую начали обсуждать после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, что вызвало волну протестов движения Black Lives Matter по всей стране.