Нэнси Пелоси останется на посту спикера Палаты представителей Конгресса
Члены Демократической партии США, занимающие большинство в Палате представителей Конгресса, проголосовали, чтобы ее спикер, 80-летняя Нэнси Пелоси осталась на своем посту еще на два года. Об этом пишет издание DW.
Пост спикера Палаты представителей Конгресса является третьей по значимости должностью в США после президента и вице-президента. Нэнси Пелоси занимает эту должность с января 2019 года.
На закрытом заседании переизбранный спикер заявила, что одним из наивысших приоритетов для нее в текущий момент – реформа правоохранительных органов, которую начали обсуждать после убийства полицейскими темнокожего Джорджа Флойда, что вызвало волну протестов движения Black Lives Matter по всей стране.
Новости за ночь. Палата представителей США призвала к санкциям против России из-за отравления Навального
В Палату представителей входит 435 конгрессменов. Официально должность Пелоси будет утверждена в январе 2021 года, когда члены Республиканской партии предложат свою кандидатуру на пост спикера. Ожидается, что Пелоси победит в любом случае, так как голоса республиканцев в Палате представителей окажутся в меньшинстве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- День вакцинации в России предложили сделать нерабочим
- Нэнси Пелоси останется на посту спикера Палаты представителей Конгресса
- Омбудсмен призвала пересчитать стоимость обучения студентам из-за перехода на дистанционку
- Специалисты МЧС РФ приступили к обследованию разрушенных домов в Нагорном Карабахе
- Ирландский фермер обвинил в своих проблемах огромный камень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru