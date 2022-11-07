Володин: Демократы начали объяснять свое поражение на выборах в США, обвиняя Россию
Американские демократы пытаются заранее объяснить свое поражение на промежуточных выборах, запланированных на 8 ноября, обвиняя Россию во вмешательстве в голосование. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Демократы США взялись за старое. Вновь обвиняют Россию во вмешательстве в выборы. То же самое мы видели в 2016 году, когда Президентом США стал [Дональд] Трамп. Ничего нового», — написал политик в своем Telegram-канале.
Как отметил Володин, у президента США Джо Байдена «все плохо», а американская администрация «из последних сил цепляется за власть», пишет RT. Спикер Госдумы отметил, что демократы, вероятно, потеряют большинство в сенате и палате представителей.
Володин подчеркнул, что для России недопустимо вмешательство во внутренние дела суверенных государств, пишет Ura.ru.
«Народ США не голосует за демократов только из-за проблем, созданных по их вине. Спрашивать надо с себя», — заключил политик.
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