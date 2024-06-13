«Немыслимо»: Трампа возмутили российские военные корабли у берегов Кубы

Выступая после встречи с законодателями-республиканцами из обеих палат Конгресса США, он указал, что вместо этого граждане желают видеть «мощные американские вооруженные силы и успех своей страны, которого сейчас нет».

«Мы не хотим видеть российские корабли прямо у побережья Флориды, где они сейчас находятся. Это немыслимо», - заключил политик.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомная подлодка «Казань», средний морскй танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер» завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли с неофициальным визитом в порт столицы республики Куба Гаваны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

