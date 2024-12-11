«Немужской поступок!»: Изгнанный с выставки экс-депутат Власов пожаловался на Слуцкого
Внутри партии ЛДПР идет борьба за влияние, при этом всех, кто выступает против действующего лидера фракции Леонида Слуцкого, могут лишить депутатского удостоверения, сообщил НСН экс-депутат Василий Власов.
Бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов в интервью НСН заявил, что не планировал провокации на выставку ВДНХ, посвященной основателю ЛДПР Владимиру Жириновского, и хотел посетить ее, чтобы отдать дань уважения политику, которого считает своим учителем.
Внебрачного сына Владимира Жириновского не пустили на выставку ВДНХ, посвященную основателю ЛДПР. Сотрудники полиции по запросу организаторов попросили Олега Эйдельштейна удалиться. Также с выставки выгнали экс-депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, который 10 лет работал с Жириновским. В 2023 году у него забрали депутатский мандат якобы за прогулы заседаний, а чуть позже исключили из партии с формулировкой «за предательство». Власов заметил, что скандала на выставке можно было избежать.
«Зачем на пустом месте делать конфликт? Это просто неумелое руководство, не мужской, очень низкий поступок. Есть святые вещи для всех партийцев, бывших и настоящих, среди них память о лидере. Можно было не раскручивать эту историю. Олег, сын Жириновского, пришел один. Он бы посмотрел выставку и ушел. Однако желание как-то напакостить вылилось в скандал. На мероприятие приглашали всех москвичей. Я выбрал для посещения выставки на ВДНХ день памяти Жириновского, зарегистрировался, ввел свои данные. Пришел тоже один, без камер и ожидания провокации. Очень многие партийцы меня узнали. Прекрасно понимаю, что меня могут не пускать на съезд партии, но это была выставка, посвященная памяти Жириновского», - рассказал он.
Депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале назвал решение о недопуске некоторых лиц на выставку «ошибочным, поспешным и противоречащим элементарной этике». Власов со своей стороны рассказал НСН, что сложившаяся ситуация является иллюстрацией внутрипартийной борьбы.
«Всегда говорилось, что партия укрепляется, никаких конфликтов внутри нет. Однако начинаешь смотреть реальную ситуацию – одного исключили из партии, другой сам вышел или пропал. Александр Шерин пытался быть оппонентом Слуцкого на выборах председателя партии, его исключили, потом исключили и меня. Нилову угрожали, потом сказали, что будут комитет отбирать. Видно, за него заступились, потому что Нилов профессионал и ведет серьезный участок работы в Думе. Много таких моментов. Если раньше партийная конкуренция была вызвана битвой политических программ, то сейчас даже дебатировать не надо, оно само себя поглощает», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, до него продолжают доносится заявления, которые звучат на собраниях партии.
«На одном из собраний фракции так получилось, что Леонид Слуцкий критиковал Ярослава Нилова. Из его уст прозвучала такая фраза: "Вы ставите себя против меня, значит, против президента и страны". Значит информация доносится таким образом, что если ты недоволен руководством, тебя сразу записывают во "врагов народа" и Владимира Путина. После этой ситуации я понял, что не буду в этом участвовать», - сообщил он.
Как сообщал заместитель руководителя фракции ЛДПР заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко может пойти по стопам своего отца и будет баллотироваться от партии на выборах в Госдуму в 2026 году. Однако, по словам Леонида Слуцкого, этот вопрос не обсуждался. Власов допустил, что подобное решение укладывается в актуальную политику партии.
«Я не знаю, где находится один из троих детей Владимира Вольфовича, он хранит молчание и находится за пределами России. Второй сын - это Олег Владимирович, который создает сейчас музей на базе дома Владимира Вольфовича в Подмосковье. Если он хотя бы в 2017 пытался баллотироваться в парламент Северной Осетии, то Анастасия никогда в политической плоскости не проявлялась. Я нормально к ней отношусь, без негатива, просто понимаю нынешнюю конъюнктуру, как и все партийцы, которые под нее подстраиваются», - заключил он.
Ранее у Боцан-Харченко и Нилова возникли разногласия, связанные с эмблемой партии. Депутат стал одним из инициаторов размещения на эмблеме силуэта Жириновского, а дочери основателя ЛДПР эта идея не понравилась, поскольку, по ее словам, «он сам был против такого культа личности», напоминает «Радиоточка НСН».
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