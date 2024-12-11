«Немужской поступок!»: Изгнанный с выставки экс-депутат Власов пожаловался на Слуцкого

Внебрачного сына Владимира Жириновского не пустили на выставку ВДНХ, посвященную основателю ЛДПР. Сотрудники полиции по запросу организаторов попросили Олега Эйдельштейна удалиться. Также с выставки выгнали экс-депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, который 10 лет работал с Жириновским. В 2023 году у него забрали депутатский мандат якобы за прогулы заседаний, а чуть позже исключили из партии с формулировкой «за предательство». Власов заметил, что скандала на выставке можно было избежать.

«Зачем на пустом месте делать конфликт? Это просто неумелое руководство, не мужской, очень низкий поступок. Есть святые вещи для всех партийцев, бывших и настоящих, среди них память о лидере. Можно было не раскручивать эту историю. Олег, сын Жириновского, пришел один. Он бы посмотрел выставку и ушел. Однако желание как-то напакостить вылилось в скандал. На мероприятие приглашали всех москвичей. Я выбрал для посещения выставки на ВДНХ день памяти Жириновского, зарегистрировался, ввел свои данные. Пришел тоже один, без камер и ожидания провокации. Очень многие партийцы меня узнали. Прекрасно понимаю, что меня могут не пускать на съезд партии, но это была выставка, посвященная памяти Жириновского», - рассказал он.

Депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале назвал решение о недопуске некоторых лиц на выставку «ошибочным, поспешным и противоречащим элементарной этике». Власов со своей стороны рассказал НСН, что сложившаяся ситуация является иллюстрацией внутрипартийной борьбы.