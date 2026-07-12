Работу трех ядерных реакторов приостановили во Франции из-за жары
Французская энергокорпорация EDF была вынуждена приостановить работу трех ядерных реакторов и снизить мощность еще восьми из-за сильной жары. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации издания, из-за погодных условий и необходимости соблюдения строгих экологических нормативов по сбросам были полностью остановлены реакторы №2 на АЭС «Гольфеш» на реке Гаронна, №3 на АЭС «Бюже» на Роне и №2 на АЭС «Шо» на Мезе.
Кроме того, была снижена выработка электроэнергии на атомных станциях «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».
Французское законодательство в сфере экологии обязывает EDF уменьшать мощность генерации, когда температура воды в реках превышает установленные пороговые значения. Это необходимо для защиты местных речных экосистем от теплового загрязнения. Из-за установившейся аномальной жары во Франции вода в водоемах нагрелась до критических отметок. Ранее национальное метеорологическое ведомство ввело наивысший уровень погодной опасности сразу в 72 из 96 департаментов страны. Отмечается, что воздух в ряде регионов прогрелся почти до 40 градусов, а местами температура и вовсе превысила эту отметку.
В конце июня в ВОЗ сообщали, что из-за аномальный жары в Европе за неделю умерло более 1300 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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