Работу трех ядерных реакторов приостановили во Франции из-за жары

По информации издания, из-за погодных условий и необходимости соблюдения строгих экологических нормативов по сбросам были полностью остановлены реакторы №2 на АЭС «Гольфеш» на реке Гаронна, №3 на АЭС «Бюже» на Роне и №2 на АЭС «Шо» на Мезе.

Кроме того, была снижена выработка электроэнергии на атомных станциях «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

Французское законодательство в сфере экологии обязывает EDF уменьшать мощность генерации, когда температура воды в реках превышает установленные пороговые значения. Это необходимо для защиты местных речных экосистем от теплового загрязнения. Из-за установившейся аномальной жары во Франции вода в водоемах нагрелась до критических отметок. Ранее национальное метеорологическое ведомство ввело наивысший уровень погодной опасности сразу в 72 из 96 департаментов страны. Отмечается, что воздух в ряде регионов прогрелся почти до 40 градусов, а местами температура и вовсе превысила эту отметку.

В конце июня в ВОЗ сообщали, что из-за аномальный жары в Европе за неделю умерло более 1300 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».