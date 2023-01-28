Немцы раскритиковали Бербок за слова о «войне против России»
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что европейские страны ведут «войну против России».
В комментариях под соответствующим материалом пользователи отмечали, что подобные заявления со стороны главы МИД недопустимы.
«Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — высказался один из читателей.
Кроме того, пользователи отмечали, что Бербок «сначала говорит, а потом думает», а также «фальсифицировала собственную биографию» и заняла министерский пост без надлежащего образования.
Ранее представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер объяснил заявления Бербок, отметив, что слова министра были попыткой подчеркнуть, что ЕС, НАТО и Группа семи едины против «российской агрессии».
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