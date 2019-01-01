Президентский рейтинг исправился

Изумительная трансформация рейтинга доверия главе государства произошла всего за неделю с небольшим. 24 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса (данные на 19 мая), которые показали, что доля россиян, доверяющих президенту, составила 31,7% - самый низкий показатель для Владимира Путина за 13 лет. К 26 мая этот показатель снизился до 30,5%. Респондентам задавали открытый вопрос (без вариантов ответа). Столь низкие цифры удивили многих. Не стал исключением и пресс-секретарь главы государства: «Как может падать рейтинг доверия и при этом расти электоральный рейтинг?» - задался вопрос Дмитрий Песков. И сам же ответил: «Нет разных рейтингов у президента. У президента один рейтинг, он формируется по результатам того, как люди оценивают работу президента, результаты этой работы», - сказал Песков, добавив: «получается, что можно одобрять, но не доверять. Или доверять, но не одобрять».

Намек был понят, и ВЦИОМ провел опрос по новой методике, с указанием конкретных политиков. На вопрос о доверии Путину дали положительный ответ более 72% опрошенных. В Кремле работой социологов остались довольны, - отметил пресс-секретарь. Поясняя смену методики, глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказал, что прежде социологи «ограничивались предельно общим, неперсонализированным вопросом о доверии к политикам вообще, что мешало высказать свое мнение той части респондентов, которая не слишком интересуется актуальной политической конъюнктурой. Именно поэтому большинство отвечавших на такой вопрос обычно затруднялись с ответом», - сказал Валерий Федоров. Причиной же пессимизма респондентов он видит пенсионную реформу, которая создала «эффект чёрных очков», которые надели многие россияне и не снимают до сих пор.

Совершенно иные причины назвал в эфире НСН коллега Валерия Федорова, глава «Левада-центра» Лев Гудков.