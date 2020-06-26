«Немного сумасшедшие»: Трамп обвинил демократов в недоговороспособности

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп считает, что Россией, Китаем и Северной Кореей легче найти общий язык, чем с представителями Демократической партии. Такое мнение глава Белого дома озвучил в ходе выступления на военном судостроительном заводе в штате Висконсин.

Президент рассказал, что один его друг задал ему вопрос, с какой нацией сложнее всего иметь дело — русскими, китайцами или корейцами. На что, по словам Трампа, он ответил, что нация, с которой труднее всего, это демократы в США, отмечает РИА ФАН.

По словам американского лидера, демократы в США «гораздо менее разумны», кроме того, по его оценке, они «немного сумасшедшие». Среди прочего Трамп заявил, что представители этой партии практически никогда не хотят выделять средства на финансирование военных расходов.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАДемократическая Партия СШАТрамп
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