Немецкий институт отказался разглашать данные об анализах Навального

Ранее Бундесвер обнаружил в смывах и пробах оппозиционного политика и блогера ядовитое вещество из группы "Новичок", однако отказался передать российским властям информацию о ходе исследованиях и результатах анализов. Институт также считает, что третья сторона может быть заинтересована в информации о разработках Бундесвера в отношении отравляющих веществ.

Данную сферу научных разработок институт назвал "чувствительной". По мнению официального представителя института, передача данных о проведенных исследованиях третьей стороне может навредить интересам безопасности Германии.

Генпрокуратура РФ уже направляла властям Германии официальный запрос на информацию об анализах Навального. Глава МИД ФРГ Хайко Маас уже давал согласие на передачу данных в Берлине.

