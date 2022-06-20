Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к применению ядерного оружия против РФ
Командующий люфтваффе, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что странам НАТО необходимо быть готовыми к применению ядерного оружия против России, в случае необходимости, пишет Bild.
Выступая на Международном симпозиуме по морским силам Seapowers в Киле он отметил, что членам Североатлантического альянса для этого нужны не только средства, но и политическая воля.
«Для надёжного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости», — сказал Герхартц, отвечая на вопрос о действиях НАТО в случае ядерной атаки со стороны России.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не угрожает другим странам, но все должны знать, что у страны есть и что она будет применять для защиты своего суверенитета, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- Аксёнов назвал число эвакуированных после удара ВСУ по «Черноморнефтегазу»
- Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к применению ядерного оружия против РФ
- Николаю Дроздову - 85
- Орбан поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
- Бургер «Биг Тейсти» переименуют в «Биг спешл»
- Клубы РПЛ высказались против расширения лиги
- Путин поручил рассмотреть вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам
- Девять вагонов с углём сошли с рельсов на Кубани
- Глава ВОЗ заявил, что человечество не готово к появлению новой пандемии
- Кадыров опроверг слухи об обмене Тайры из «Азова» на чеченца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru