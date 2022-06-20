Немецкий генерал призвал НАТО готовиться к применению ядерного оружия против РФ

Выступая на Международном симпозиуме по морским силам Seapowers в Киле он отметил, что членам Североатлантического альянса для этого нужны не только средства, но и политическая воля.

«Для надёжного сдерживания нам нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости», — сказал Герхартц, отвечая на вопрос о действиях НАТО в случае ядерной атаки со стороны России.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия не угрожает другим странам, но все должны знать, что у страны есть и что она будет применять для защиты своего суверенитета, пишут «Известия».